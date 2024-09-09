У Лубнах чоловік кинув гранату в групу людей. Фото:

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Ракурс

Вибух гранати прогримів у місті Лубни Полтавської області.

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Інцидент трапився близько 23.00 8 вересня поблизу супермаркету на вулиці Монастирській. Невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей і втік. Троє місцевих жителів віком 30−40 років дістали поранення й були госпіталізовані. Про це повідомила прес-служба поліції Полтавської області.

Виявилося, що гранату підірвав 53-річний місцевий мешканець, його тіло з численними пораненнями знайшли неподалік місця події. Попередньо, він загинув від вибуху.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Також розслідується ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Нагадаємо, у серпні на Київщині чоловік під час конфлікту з дружиною в приватному будинку кинув гранату. Внаслідок вибуху жінка загинула, а сам зловмисник та його син дістали поранення.