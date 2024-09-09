Представника Ірану в Києві "жорстко попередили" щодо постачання ракет для рф

https://racurs.ua/ua/n199133-predstavnyka-iranu-v-kyievi-jorstko-poperedyly-schodo-postachannya-raket-dlya-rf.html

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МЗС України викликало тимчасово повіреного в справах Ірану. Йдеться про Шахріяра Амузегара.

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Представнику терористичної країни Передньої Азії в МЗС висловили глибоке занепокоєння у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання балістичних ракет рф.

Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин, — додали в МЗС.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз отримав докази щодо постачання Іраном балістичних ракет до рф.

Нам відома надана союзниками інформація, що заслуговує на довіру, про постачання іранських балістичних ракет росії. Євросоюз може запровадити нові санкції проти Тегерана, — сказав речник ЄС Петер Стано.

Перед цим іранський депутат проговорився про передачу ракет росії. Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав рф балістичні ракети.

Нам доводиться займатися бартером для задоволення наших потреб, включаючи імпорт сої та пшениці. Частина бартеру включає відправку ракет, а інша частина — відправлення військових безпілотників до росії, — сказав депутат в інтерв’ю Didban Iran.

На запитання, чи може відправка балістичних ракет до Росії призвести до подальших санкцій проти Ірану, він сказав:

Гірше, ніж є, бути не може. Ми даємо ракети Хезболлі, ХАМАС, Хашд аш-Шаабі, то чому б не росії?

В Ірані знову стверджують, що нібито не постачають зброю росіянам.

В МЗС Ірану прокоментували інформацію про постачання росії балістичних ракет, вкотре цинічно заявивши, що Тегеран «не надає військової підтримки жодній зі сторін у російсько-українській війні».

Фундаментальний і заявлений підхід Ісламської Республіки Іран щодо конфлікту в Україні залишається послідовним і незмінним. Неодноразові заяви про відправку балістичних ракет до росії продиктовані політичними цілями і мотивами деяких західних країн і є абсолютно безпідставними, — повідомило державне інформаційне агентство IRNA з посиланням на прес-секретаря Міністерства закордонних справ Нассера Канаані.

У п’ятницю низка ЗМІ повідомила, що Іран відправив балістичні ракети до росії, незважаючи на багатомісячні попередження американських і європейських чиновників. Крім того, Тегеран надав росії тисячі безпілотників за час повномасштабного вторгнення рф в Україну, однак продовжує офіційно спростовувати цей факт.

Раніше постійне представництво Ірану при ООН заявило, що Тегеран вважає постачання зброї конфліктуючим сторонам «негуманним» і закликав інші країни не робити цього.