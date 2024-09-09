Чи могла війна закінчитися у березні 2022-го: Нуланд розповіла, чому зірвалися переговори з РФ у Стамбулі

https://racurs.ua/ua/n199136-chy-mogla-viyna-zakinchytysya-u-berezni-2022-go-nuland-rozpovila-chomu-zirvalysya-peregovory.html

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Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Україна вийшла зі Стамбульських угод із росією після консультацій зі своїми західними партнерами. Однією з причин провалу переговорів стала негативна позиція щодо них США та Британії.

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путін міг отримати цю повністю кастровану, демілітаризовану Україну за безцінь, — заявила Нуланд в інтерв’ю російському журналісту Міхаілу Зигарю. — Україна, по суті, була б ослаблена як військова сила. При цьому аналогічних обмежень для росії не було, — додала вона.

Раніше кремлівський коротун заявив, що Москва нібито готова вести переговори з Києвом. Воєнний злочинець хоче, щоб в основі була угода, яку обговорювали в Стамбулі у 2022 році.

Нуланд сказала, що під кінець переговорів у Стамбулі навесні 2022 року українці захотіли проконсультуватися. Тоді стало очевидним, яку пастку готує путін.

Це був кінець березня-початок квітня 2022 року. Мрія путіна, що Київ впаде за п’ять днів і він отримає контроль над Україною, явно не збулася. російські військові загрузли, наробили багато дурниць, всі ці 40-мильні відкриті колони та інше. Їх почали витісняти з півночі, і було незрозуміло, скільки вони зможуть утримати. Тож росія в той час була зацікавлена в тому, щоб хоча б подивитися, що вона може отримати, а Україна, очевидно, була зацікавлена в тому, щоб зупинити війну і прогнати росію. Було що обговорювати, — згадує Нуланд.

За її словами, партнери не були присутні безпосередньо у переговорній кімнаті й «не дуже обізнані про деталі угоди». Вони лише наголосили, що підтримуватимуть Україну.

Ми ніколи не були до кінця впевнені, наскільки повноважна та чи інша команда переговірників, чи готовий путін підписатися під тим, про що домовилася його команда. Чи готовий Зеленський? — додає вона.

Але під кінець переговорів, згадує Нуланд, українська сторона захотіла проконсультуватися «про те, до чого взагалі все йде».

І тоді нам, британцям і всім іншим стало зрозуміло, що головна умова путіна була зарита в додатку до документа, над яким вони працювали. Вона забороняла Україні мати після укладення угоди деякі системи озброєнь, тож Україна, по суті, була б ослаблена як військова сила. При цьому аналогічних обмежень для росії не було. Від росії не вимагалося відступити, від неї не вимагалося мати буферну зону на кордоні з Україною, їй не забороняли тримати на кордоні будь-яке озброєння. Тому в українській делегації і поза нею стали запитувати, чи хороша ця угода. І саме в цей момент вона розпалася, — додає вона.

Нуланд припускає, що «багато людей, і можливо сам Зеленський, підозрювали, що вони ось-ось потраплять у пастку».