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Журналістка проросійського видання «Страна» подала в суд на блогера Лаченкова
Пропагандистка проросійського видання «Страна» подала в суд на блогера Лаченковаhttps://racurs.ua/ua/n199162-propagandystka-prorosiyskogo-vydannya-strana-podala-v-sud-na-blogera-lachenkova.htmlРакурс
Журналістка проросійського видання «Страна» Світлана Крюкова подала в суд на блогера Ігоря Лаченкова.
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Його журналістка звинувачує у тому, що той нібито посягнув на її «честь, гідність і ділову репутацію».
Такий же позов пропагандистка Медведчука подала проти юриста та блогера Євгена Проніна.
Файна тенденція, коли проросійські голови подають позови на тих, хто каже що вони проросійські голови, — прокоментував він.
До речі, захищатиме Крюкову Олексій Шевчук, добре відомий громадським активістам.
Серед його клієнтів — Кива, Корбан, догхантер Святогор.
А ще він захищав Владислава Мангера, якого засудили за замовлення вбивства Катерини Гандзюк, а також організаторів вбивства журналіста Василя Сергієнка під час Революції Гідності.
Шевчук також був захисником Кличка, коли той позивався через рішення звільнити його з посади голови КМДА, за що потім отримав місце у передвиборчому списку до Київської міськради.
«Страна» потрапила під санкції РНБО у 2022 році за поширення проросійських фейків. Зараз редакція продовжує створювати нові канали через підставних осіб. Лаченков звернувся до керівництва СБУ із закликом «припинити цю ганьбу та нарешті прибрати всіх цих гівноїдів які тягнули сюди проросійськи наративи ще дуже давно».
У квітні 2022 року 15 представників медіасфери потрапили до «реєстру держзрадників», створеного Національним агентством з питань запобігання корупції і рухом «Чесно». Серед них тоді були:
- колишній голова «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський
- засновник інтернет-видання «Страна.уа» Ігор Гужва
- перша заступниця головного редактора «Страна.ua» Світлана Крюкова
- журналістка «Страна.уа» Олеся Мєдвєдєва,
- телеведуча Сніжана Єгорова
- телеведуча та дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко
- телеведуча телеканалів з орбіти Віктора Медведчука Діана Панченко
- телеведучий телеканалів з орбіти Віктора Медведчука В’ячеслав Піховшек
- політолог Михайло Погребінський
- політолог Володимир Рогов
- піарник Віктора Медведчука Валентин Гайдай
- експерт Андрій Єрмолаєв
- блогер Гліб Ляшенко
- блогер Олександр Семченко
- журналіст Олексій Романов.