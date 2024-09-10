Журналістка проросійського видання «Страна» подала в суд на блогера Лаченкова

https://racurs.ua/ua/n199162-propagandystka-prorosiyskogo-vydannya-strana-podala-v-sud-na-blogera-lachenkova.html

Ракурс

Журналістка проросійського видання «Страна» Світлана Крюкова подала в суд на блогера Ігоря Лаченкова.

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Його журналістка звинувачує у тому, що той нібито посягнув на її «честь, гідність і ділову репутацію».

Такий же позов пропагандистка Медведчука подала проти юриста та блогера Євгена Проніна.

Файна тенденція, коли проросійські голови подають позови на тих, хто каже що вони проросійські голови, — прокоментував він.

До речі, захищатиме Крюкову Олексій Шевчук, добре відомий громадським активістам.

Серед його клієнтів — Кива, Корбан, догхантер Святогор.

А ще він захищав Владислава Мангера, якого засудили за замовлення вбивства Катерини Гандзюк, а також організаторів вбивства журналіста Василя Сергієнка під час Революції Гідності.

Шевчук також був захисником Кличка, коли той позивався через рішення звільнити його з посади голови КМДА, за що потім отримав місце у передвиборчому списку до Київської міськради.

«Страна» потрапила під санкції РНБО у 2022 році за поширення проросійських фейків. Зараз редакція продовжує створювати нові канали через підставних осіб. Лаченков звернувся до керівництва СБУ із закликом «припинити цю ганьбу та нарешті прибрати всіх цих гівноїдів які тягнули сюди проросійськи наративи ще дуже давно».

У квітні 2022 року 15 представників медіасфери потрапили до «реєстру держзрадників», створеного Національним агентством з питань запобігання корупції і рухом «Чесно». Серед них тоді були: