Побиття військового у Смілі — повідомлено про підозру особі, яка завдавала ударів

https://racurs.ua/ua/n199164-pobyttya-viyskovogo-u-smili-povidomleno-pro-pidozru-osobi-yaka-zavdavala-udary.html

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За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 КК України).

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Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук.

Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 3 вересня у місті Сміла Черкаської області між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю. Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Поліція відкрила кримінальне провадження, голова МВС Ігор Клименко зазначив, що це ганебна ситуація, і «ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів».

Медіа писали про те, що місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив військового і змусив його вибачатися на камеру.