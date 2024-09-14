Сотні плакатів на підтримку рф з’явилися по всій Італії. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n199284-sotni-plakativ-na-pidtrymku-rf-z-yavylysya-po-vsiy-italiyi-ukrayina-vidreaguvala.html

Ракурс

Сотні антиукраїнських та проросійських плакатів з’явилися в містах Італії.

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Вивіски вперше з’явилися на півночі Італії в червні, а потім їх помітили у Вероні, Модені, Пармі, Пізі та кількох містах південної області Калабрія. На плакатах містяться написи: «росія нам не ворог», «Досить грошей на зброю для України та Ізраїлю. Ми хочемо миру. Ми відкидаємо війну». Також там є зображення рукостискання в кольорах прапорів Італії та рф. Про це повідомило CNN.

Місцева італійська влада по-різному відреагувала на ці плакати. У деяких містах ці плакати вирішили не знімати до закінчення терміну оплати. А в Римі мерія обурилася — чиновники наказали поліції ліквідувати всі вивіски.

Також з’явилася реакція посольства України в Римі. Дипломати звернулось до римського муніципалітету з проханням переглянути дозвіл на плакати.

Ми глибоко стурбовані зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті… Плакати мають чітку мету — реабілітувати імідж держави-агресора, — повідомило посольство у соціальній мережі Х.

Siamo profondamente preoccupati dall’arroganza della propaganda russa nella Città Eterna.

Chiediamo al @comuneroma di riesaminare la concessione dei permessi per tali manifesti che hanno un chiaro scopo di riabilitare l’immagine dello stato aggressore.@gualtierieurope@ItalyMFApic.twitter.com/x3XAwMhWRM — Ukr Embassy to Italy (@UKRinIT) September 8, 2024

Відповідальність за кампанію взяла на себе організація Sovranita Popolare. Там процитували статтю конституції Італії, в якій йдеться, що «Італія відкидає війну як інструмент агресії проти свободи інших народів і як засіб вирішення міжнародних суперечок».

Протягом двох років італійські «розпалювачі війни» розпалювали русофобію, почуття ненависті до російського народу, культури й мистецтва, — заявили в компанії.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим не дозволяє Києву бити своєю зброєю по території країни-агресора російської федерації.

Джерело: CNN