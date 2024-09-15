Вручення повісток автоматизують - Міноборони розробило функціонал

https://racurs.ua/ua/n199314-vruchennya-povistok-avtomatyzuut-minoborony-rozrobylo-funkcional.html

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Міноборони України розробило функціонал, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток.

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Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій міністерства оборони Олег Берестовий у DOU Podcast.

Зараз повістки виписують вручну, друкують, і потім папери приходять начальнику ТЦК, який має підписувати їх, ставити печатку, і далі повістки розносять.

Це — неефективний процес. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі «Оберіг», — розповів Олег Берестовий.

Повістку будуть підписувати електронним підписом начальника ТЦК і вже не роздруковувати безпосередньо в ТЦК.

Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти — на Укрпошту, вона розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка знаходиться, — розповідає Берестовий.

З його слів, процес буде прозорим і «це дозволить мати військово-політичному керівництву релевантнішу інформацію, ніж є зараз».

Також в «Резерв+" буде функція: як через сканер QR можна буде перевірити чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку, чи вона законна, валідна, легальна і її ніхто інший не підписав.

Це функціонал, який дозволить захистити особу як військовозобов’язаного. Також Олег Берестовий підкреслив, що самих повісток в «Резерв+" не буде.

Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни — повісток там немає. Але плануємо розробити функціонал, щоби хоч трохи автоматизувати, цивілізувати вручення повісток за допомогою Укрпошти й певних автоматизованих процесів на бекенді, — додав Берестовий.

У червні у мобільному застосунку «Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий.