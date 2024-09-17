Суми внаслідок атаки рашистів залишилися без води

https://racurs.ua/ua/n199366-sumy-vnaslidok-ataky-rashystiv-zalyshylysya-bez-vody.html

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Масований авіаудар дронами Shahed завдали росіяни вночі по Сумах.

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Про це 17 вересня повідомили в ОВА.

Через атаку вода подається в місто з пониженим тиском. Об'єкти водоканалу перевели на резервне живлення.

У зв’язку з відсутністю електроенергії сьогодні в Сумах не курсуватимуть тролейбуси.

Увечері 16 вересня ворог також здійснив авіаційний удар по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу «шахед».