Рада збільшила видатки на оборону на 500 млрд грн

Сесійна зала Верховної Ради, фото: golos.com.ua

https://racurs.ua/ua/n199407-rada-zbilshyla-vydatky-na-oboronu-na-500-mlrd-grn.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 18 вересня, голосами 298 народних обранців прийняла в цілому законопроект № 1417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

Таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн, — наголосив він.

Цей законопроект пропонує:

скоригувати видаткову частину державного бюджету на 434 млрд 603,5 млн грн, збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500 млрд 311,9 млн. грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд 311,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65 млрд 708,4 млн гривень;

надати можливість за рішенням КМУ та за згодою з відповідним кредитором спрямовувати кредити для реалізації інвестпроектів;

спрямувати залишків коштів з бюджету на відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування;

спрямувати кошти від підприємства «Україна туристична» й «Українського інституту інтелектуальної власності» на потреби Головного управління розвідки МО України.

Водночас, зазначає Геращенко, Рада не підтримала жодної правки, яка пропонувала перенаправити на армію кошти з телемарафону та будівництва доріг.