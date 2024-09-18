Рада збільшила видатки на оборону на 500 млрд грн

Ракурсhttps://racurs.ua/
Сесійна зала Верховної Ради, фото: golos.com.ua
Рада збільшила видатки на оборону на 500 млрд грнhttps://racurs.ua/ua/n199407-rada-zbilshyla-vydatky-na-oboronu-na-500-mlrd-grn.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 18 вересня, голосами 298 народних обранців прийняла в цілому законопроект № 1417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат Ірина Геращенко.
Таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн, — наголосив він.
Цей законопроект пропонує:
- скоригувати видаткову частину державного бюджету на 434 млрд 603,5 млн грн, збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500 млрд 311,9 млн. грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд 311,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65 млрд 708,4 млн гривень;
- надати можливість за рішенням КМУ та за згодою з відповідним кредитором спрямовувати кредити для реалізації інвестпроектів;
- спрямувати залишків коштів з бюджету на відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування;
- спрямувати кошти від підприємства «Україна туристична» й «Українського інституту інтелектуальної власності» на потреби Головного управління розвідки МО України.
Водночас, зазначає Геращенко, Рада не підтримала жодної правки, яка пропонувала перенаправити на армію кошти з телемарафону та будівництва доріг.