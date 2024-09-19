Окупанти вдарили по Сумщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199440-okupanty-vdaryly-po-sumah-ta-oblasti-troie-cyvilnyh-zagynuly-ie-poraneni.html

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Армія російської федерації знову завдала ударів по Сумській області.

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У четвер, 19 вересня, вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Про це Сумська ОВА повідомила у Telegram.

По Краснопільській громаді ворог 10 разів бив із реактивної системи залпового вогню. Внаслідок артобстрілу поранення дістали двоє цивільних, ще двоє мирних мешканців загинули. Водночас прокуратура повідомила про трьох загиблих — жертвами стало літнє подружжя, а одна з поранених померла в лікарні.

Також росіяни обстрілювали з мінометів, атакували КАБами та FPV дронами населені пункти Сумської, Бездрицької, Миколаївської, Юнаківської, Білопільської, Великописарівської, Новослобідської та Есманьської громади.

В ОВА додали, що 18 вересня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури в Сумах. Внаслідок авіаційного удару в місті можливі перебої з електроенергією. Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

В «Укренерго» заявили, що росіяни вночі атакували енергооб'єкт на Сумщині. Внаслідок цього знеструмлювалось місто Суми та частина Сумської області. На ранок всі споживачі вже знову були зі світлом.

Нагадаємо, російська армія у ніч на 19 вересня завдала удару по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще дві дістали поранень. А вибухова хвиля пошкодила приватні будинки та майно у Комишуваській та Новоолександрівській громадах.