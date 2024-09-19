Європарламент закликав країни ЄС зняти всі обмеження на удари по рф. Фото:

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Європарламент закликав негайно зняти для України всі обмеження на удари західною зброєю по росії.

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У четвер, 19 вересня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від країн ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей на території рф. «За» проголосували 425 депутатів, 131 — «проти», а 63 — «утрималися». Про це повідомляється на сайті парламенту.

Депутати наголошують, що без зняття нинішніх обмежень Україна не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону і залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

Також у резолюції вказується, що недостатні поставки боєприпасів ЗСУ й обмеження на їх використання можуть звести нанівець вплив докладених зусиль. Парламентарі висловили жаль через зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн Євросоюзу.

Тому парламентарі повторно закликали держави-члени ЄС виконати своє зобов’язання з постачання Україні мільйону боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем ППО та боєприпасів, включаючи далекобійні ракети TAURUS.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський зізнався, що Україна поки не отримала дозвіл від США на удари вглиб росії. Він розповів, що Київ намагався переконати Вашингтон дозволити ЗСУ здійснювати удари вглиб країни-агресора американською зброєю. Наголосив, що це важливо, бо всі союзники дивляться саме на рішення Сполучених Штатів.