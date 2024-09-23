Україна втричі збільшила показники мобілізації,

https://racurs.ua/ua/n199577-ukrayina-vtrychi-zbilshyla-pokaznyky-mobilizaciyi-minoborony.html

Ракурс

В Україні у три рази збільшили показники мобілізації.

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Про це повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров в розмові з Forbes.

І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових, — розповів Умєров.

За словами очільника Міноборони, наступним кроком стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі відомство вже працює над цим.

Також міністр оборони України додав, що якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році вона зросла до 41%.

За цей рік ми рекордно розвинули українську оборонку. Ми профінансували українське виробництво на понад 4 млрд дол. На Харківщині ми дали відсіч російській армії саме українською зброєю.