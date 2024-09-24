Армія рф почала використовувати в Україні броньовики з КНР. Фото:

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Ракурс

Китайські бронемашини з’явилися на фронті в Україні.

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Військові машини виробництва КНР використовуються російські війська. Так, напередодні проросійський Telegram-канал «Уголок Ситха» опублікував фотографії окупантів із китайським бронеавтомобілем ZFB-05. Про це пише німецьке видання BILD.

Китайські бронеавтомобілі Hushi в зоні СВО, — похвалилися загарбники в Telegram.

Військовий експерт Юліан Рьопке підтвердив справжність знімків і заявив, що це перший доказ застосування китайської військової техніки в Україні. Він наголошує, що ці броньовики могли потрапити в рф через посередників з Африки, бо Пекін офіційно заперечує поставки таких машин для країни-агресора.

Нагадаємо, ще навесні США попереджали Китай, що готові посилити санкції, якщо той й надалі підтримуватиме Москву. Американський дерсек Ентоні Блінкен заявляв, що КНР постачає росіянам товари подвійного призначення, зокрема, верстати та мікроелектроніку. Саме Китайська Народна Республіка є найбільшим постачальником для оборонно-промислової бази рф.

Джерело: BILD