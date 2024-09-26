САУ AS90. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199688-velyka-brytaniya-peredast-ukrayini-16-odynyc-sau-as90.html

Ракурс

Велика Британія передасть ЗСУ партію самохідних артилерійських гаубиць AS90.

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Британський уряд на чолі з прем'єром Кіром Стармером раніше заявляв про намір передати Україні 12 одиниць цих САУ протягом перших 100 днів після приходу до влади. Однак десяток AS90 вже доправлено до України, а ще шість надійдуть найближчими тижнями. Про це йдеться у прес-релізі Міноборони Великої Британії.

Також у Лондоні заявили про створення нового спільного британського підрозділу Міноборони та МЗС в Україні на чолі з міністром закордонних справ Девідом Леммі та міністром оборони Джоном Гілі. Цей підрозділ об'єднає досвід і допоможе запровадити новий загальнодержавний підхід до України.

Як відомо, AS90 — це британська 155-мм броньована самохідна артилерійська установка, створена підрозділом компанії BAE Systems — Vickers Shipbuilding and Engineering. Ці САУ виробляли з 1992 по 1995 рік.

Основні характеристики:

Екіпаж — п’ять осіб

Вага — 45 т

Силова установка — турбодизельний двигун потужністю 660 к. с.

Дальність стрільби звичайним снарядом — 24,9 км

Темп стрільби — три постріли за 10 секунд (черга), шість пострілів за 3 хвилини (інтенсивний)

Боєкомплект — 48 снарядів

Додаткове озброєння — 7,62 мм кулемет

Нагадаємо, 15 вересня Збройні сили України отримали 18 самохідних артилерійських установок «Богдана», які профінансувала Данія. Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що це була перша угода, яку Копенгаген уклав із Києвом.

І наголосив, що в Україні виробляти зброю набагато дешевше, ніж виготовляти або купувати її на Заході. Також дешевше підтримувати її працездатність.