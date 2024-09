Прем'єр Італії Джорджа Мелоні нещодавно отримала нагороду «Global Citizen» від аналітичного центру Атлантична Рада.

Проголошуючи промову під час отримання нагороди, вона згадала Україну і важливість захисту західних цінностей. Текст виступу Мелоні на своєму сайті наводить прес-служба уряду Італії.

У своїй промові вона процитувала слова італійського письменника XX століття Джузеппе Преццоліні «той, хто вміє зберігати, не боїться майбутнього, бо він засвоїв уроки минулого».

Також у промові Мелоні згадала слова американського президента Рональда Рейгана:

Нагороду Мелоні вручав відомий американський бізнесмен Ілон Маск.

After @elonmusk handed @GiorgiaMeloni an @AtlanticCouncil award in NYC this past week, the Italian prime minister used the moment to state clearly that Ukraine must win—and that the West, if it still believes in democracy and dignity—must help.



Voice’s like Meloni’s can help… pic.twitter.com/mKmJJfCDI8

— JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) September 28, 2024