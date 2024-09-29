Джорджа Мелоні, фото: ТАСС

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Ракурс

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні нещодавно отримала нагороду «Global Citizen» від аналітичного центру Атлантична Рада.

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Проголошуючи промову під час отримання нагороди, вона згадала Україну і важливість захисту західних цінностей. Текст виступу Мелоні на своєму сайті наводить прес-служба уряду Італії.

У своїй промові вона процитувала слова італійського письменника XX століття Джузеппе Преццоліні «той, хто вміє зберігати, не боїться майбутнього, бо він засвоїв уроки минулого».

Ми знаємо, як протистояти неможливим викликам, які ставить перед нами ця епоха, лише тоді, коли ми вчимося на уроках минулого. Ми захищаємо Україну, бо знаємо, що таке хаос у світі, де панує право сильнішого, — наголосила Мелоні.

Також у промові Мелоні згадала слова американського президента Рональда Рейгана:

Перш за все, ми повинні усвідомити, що жодна зброя в арсеналі світу не є настільки грізною, як свобода і сміливість вільних чоловіків і жінок. Це зброя, якої не мають наші супротивники в сучасному світі.

Нагороду Мелоні вручав відомий американський бізнесмен Ілон Маск.

Голоси таких людей, як Мелоні, можуть допомогти багатьом людям вийти з пропагандистської коми, яка заважає їм підтримувати Україну. Можливо, Ілон (Маск — ред.), який таврував Україну та ігнорував її великі успіхи, прокинеться, — зазначив на своїй сторінці у соцмережі X журналіст американського WGN Radio Джей Пі Ліндсі, котрий веде щоденні репортажі з України.