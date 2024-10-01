Момент влучання російської авіабомби по багатоповерхівці у Запоріжжі потрапив на відео

https://racurs.ua/ua/n199829-moment-vluchannya-rosiyskoyi-aviabomby-po-bagatopoverhivci-u-zaporijji-potrapyv-na-video.html

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Момент влучання російської авіабомби по багатоповерхівці у Запоріжжі 1 жовтня потрапив на відео.

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У Запоріжжі російські війська сьогодні завдали кількох авіаційних ударів по місту.

Станом на 16.00 відомо про одну загиблу людину та 19 поранених, серед них — 12-річна дитина. Ще двох людей врятували надзвичайники. Психологи ДСНС надали допомогу 28 людям.

Частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку, пошкоджені 25 автомобілів. Крім того, значних руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному із районів міста. Рятувальники провели огляд квартир будинку та евакуювали мешканців. Вогнеборці ліквідували декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста.

Армія рф атакувала Запоріжжя шістьма авіабомбами. Є також влучання в об'єкти інфраструктури.