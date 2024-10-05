Майже 3 млн боєприпасів КНДР передає росії щороку. Фото:

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Північна Корея забезпечує росіян половиною снарядів, які ворог використовує на війні в Україні.

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Щороку КНДР передає країні-агресору приблизно 3 млн боєприпасів. Багато снарядів виявляються несправними, однак їхня кількість дозволила рф досягати стабільних успіхів на полі бою. Саме ці боєприпаси допомогли загарбникам захопити Вугледар. Про це повідомило видання The Times із посиланням на дані західної розвідки.

Зазначається, що ворожа армія стала залежною від північнокорейських боєприпасів після візиту російського диктатора володимира путіна до КНДР на початку 2024 року.

За інформацією видання, у перші роки війни російські союзники не хотіли постачати Москві снаряди, але однак зусилля путіна зі створення антизахідної коаліції вже мають результати та впливають на поле бою.

Також The Times пише, що російська армія щодня втрачає 1 тис. 200 військових, з них — 480 у боях за місто Покровськ.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post інформувало, що Північна Корея з серпня 2023 року по січень 2024 року могла передати рф приблизно 1,6 млн артилерійських боєприпасів. За цей період з росії до КНДР прибуло понад 74 тис. т вибухівки.

Джерело: The Times