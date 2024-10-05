Смертельна корекція - у Харкові жінку вбили у косметологічному салоні

https://racurs.ua/ua/n199957-smertelna-korekciya-u-harkovi-jinku-vbyly-u-kosmetologichnomu-saloni.html

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У Харкові жінку вбили у косметологічному салоні.

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Вона прийшла за модною процедуру по догляду за тілом, написав у своєму Фейсбук Сергій Болвінов, начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Процедуру мала зробити власниця клініки. Вона називала себе хірургом, навіть на дверях кабінету, де проводила маніпуляції, була табличка — операційна. Працювати мали над зоною животу. Та в якийсь момент все пішло не так, як треба.

Пацієнтці стало погано, потім ще гірше. Вона скаржилася працівникам клініки, але їй натомість лише вводили чергову дозу лідокаїну.

Увесь процес зафіксований на камерах — на відео видно, як пацієнтка спочатку вигинається від болю, потім дико кричить, б'ється в конвульсіях. А за декілька хвилин просто помирає. Персонал намагався її реанімувати, але марно.

Майже у п’ятнадцять разів — перевищення дози лідокаїну, судмедексперти були шоковані такими аналізами. На тілі жертви виявили 59 слідів від ін'єкцій.

Чому так сталося, встановити вдалося майже одразу. Процедуру проводила шарлатанка, яка видавала себе за хірурга. Їй 33 роки і за спеціальністю вона провізор-косметолог, навчалася на лікаря в ХНУ ім. Каразіна, але була лише інтерном, — пише Болвінов.

Жодного права проводити такі маніпуляції з клієнтами у неї не було. Ліполіз, як і знеболювальні ін'єкції, вона взялася робити без ліцензії. Експерти підтвердили — на таке має право лише хірург або ж анестезіолог. Під час обшуку в клініці не вдалося знайти і жодних медичних документів — тільки так звані інформаційні згоди від клієнток на бланках клініки.

Сама псевдо-хірург після трагедії в клініці спробувала заперечувати, що взагалі не проводила процедуру. Потім намагалася перекласти провину на медсестру. А пізніше просто відмовилася говорити.

Слідчі з’ясували — ліполіз в зоні живота косметолог робила уперше в житті. Але до того вже проводила подібні маніпуляції без ліцензії. Однією з жертв стала жінка, яка прийшла для корекції стегон. Вона залишилася жива, але постраждала — отримала подвійну дозу лідокаїну. Ця пацієнтка розповіла слідчим, що їй довелося відновлювати своє здоров’я після походу до шарлатанки.

Ми зібрали достатньо доказів, матеріалів та свідчень, маємо роз’яснення від Міністерства охорони здоров’я і вже повідомили жінці про підозру у вбивстві через необережність, — повідомив правоохоронець.

У її жертви, залишився маленький син. Дівчину любили та поважали колеги по роботі. Вона всього досягла без сторонньої допомоги та завжди прагнула до досконалості. Маленького хлопчика зараз виховує його батько.

Наразі в клініці не можна проводити навіть найпростіші косметологічні процедури.