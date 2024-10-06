Російські окупанти на Харківщині риють тунелі. Фото:

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Росіяни використовують підземні логістичні маршрути для наближення до позицій ЗСУ у Харківській області.

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Окупанти копають тунелі для забезпечення логістики або для здійснення підривів українських оборонних споруд. Ця ворожа тактика спостерігається ще з літа 2023 року на Авдіївському напрямку. Про це представник прес-служби бригади Нацгвардії «Хартія» Володимир Дегтярьов заявив в ефірі телемарафону.

Також Дегтярьов розповів, що противник використовує сучасні технології, зокрема засоби радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти українській аеророзвідці. Однак захисники постійно оновлюють свої рішення, зберігаючи ефективний контроль над повітряним простором за допомогою БпЛА.

У Нацгвардії наголосили, що можуть підготуватися заздалегідь до ворожих атак і не допустити підходу і якихось активних дій навіть невеликих груп.

Нагадаємо, у Силах оборони півдня прогнозують найближчими днями активізацію штурмових дій ворога в районі населених пунктів Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області з метою взяти під вогневий контроль українські логістичні шляхи.