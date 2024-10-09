Німеччина передала Україні дві системи ППО Iris-T упродовж останнього тижня

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Німеччина передала Україні дві системи ППО Iris-T SLM та Iris-T SLS протягом останнього тижня.

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Берлін планує надати українським військовим ще дві зенітні комплекси до кінця року, а також нові бойові машини піхоти, танки й артилерійські боєприпаси.

Про те, що Німеччина доставила в Україну батарею IRIS-T SLM середньої дальності та дві пускові установки IRIS-T SLS (малої дальності), повідомив 9 жовтня голова ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг в інтерв’ю RND.

Поставку батареї IRIS-T SLM частково профінансувала Норвегія у рамках німецької ініціативи зі зміцнення протиповітряної оборони України.

Уряд Німеччини у вересні збільшив обсяг військової допомоги Україні приблизно на 400 млн євро.

Гроші планується витратити на закупівлю військового обладнання та техніки для української армії, зокрема, засобів протиповітряної оборони, безпілотників і захисного спорядження.

У вересні уряд Німеччини надав Україні великий пакет військової допомоги. Він, зокрема, включає 22 танки Leopard 1A5, а також три самохідні зенітні установки Cheetah (Gepard), різну бронетехніку та спеціальні машини, БПЛА, РЛС та набої і боєприпаси.