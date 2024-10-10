Британія розглядає можливість відправки військових до України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200123-brytaniya-rozglyadaie-mojlyvist-vidpravky-viyskovyh-do-ukrayiny-the-times.html

Ракурс

Британські військові можуть прибути в Україну для навчання мобілізованих.

.

Військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправки військових інструкторів. У Лондоні обговорюються плани на те, що невеликі групи фахівців вирушать на захід України. Там вони допоможуть забезпечити базову підготовку українських новобранців перед тим, як вони відправляться на лінію фронту на сході країни. Про це повідомило видання The Times.

Анонімні джерела вказують, що таке рішення британців дозволило б вирішити деякі логістичні проблеми, пов’язані з відправкою бійців ЗСУ на бази у Велику Британію для проходження підготовки. Також це дозволить заощадити кошти.

Також союзники вважають, що відправка британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б «дешевшою для і кращою».

Неназваний представник України розповів, що перенесення навчань в Україну стане «потужним військово-політичним сигналом» для інших країн і для самої рф. Крім того, в Києві вважають, що розгортання військової інфраструктури НАТО на українській території і стане «потужним стримуючим фактором». Також це дозволить випробовувати новітнє озброєння, яке розробляється для війни.

Як відомо, в рамках багатонаціональної військової операції «Інтерфлекс» десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії. Однак у Лондоні наголошували, що найбільшою перешкодою у підготовці українців є надання Україною особового складу для навчання.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Євросоюз обговорює відправку своїх військових інструкторів до України й остаточне рішення мають ухвалити не пізніше листопада 2024 року. Досі українських військових тренували лише на території ЄС, насамперед у Німеччині та Польщі.

Джерело: The Times