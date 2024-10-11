Під Львовом сталася масова ДТП. Фото: Патрульна поліція

https://racurs.ua/ua/n200127-pid-lvovom-stalasya-masova-dtp-troie-zagyblyh-ta-34-travmovanyh.html

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області.

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У п’ятницю, 11 жовтня, о 6.30, на об’їзній Львова в районі села Чишки на автодорозі М-06 «Київ-Чоп» сталася масова ДТП. Зіштовхнулися автобус міжнародних перевезень «Варшава-Одеса», вантажний автомобіль «Нова Пошта» та кілька легкових транспортних засобів. Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у Telegram.

Загинули в автотрощі троє осіб, ще 34 травмовані. Рух у районі ділянки ДТП повністю перекрили. Транспортні засоби скеровують через Винники. Згодом патрульні організовали реверсний рух.

Нагадаємо, 28 вересня вантажівка із цистерною врізалась у блокпост на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» на межі між Рівненською та Житомирською областями. В ДТП загинув 40-річний поліцейський, а тяжкі травми отримали 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець.