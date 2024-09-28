ДТП на Рівненщині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n199736-avtocysterna-roztroschyla-blokpost-na-rivnenschyni-zagynuv-policeyskyy.html

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Рівненській області.

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Уранці 28 вересня вантажівка із цистерною врізалась у блокпост на трасі «Київ-Ковель-Ягодин», на межі між Рівненською та Житомирською областями. За кермом вантажівки був 64-річний уродженець Кременчука. Про це повідомили в поліції Рівненщини.

В ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб постраждали — з тяжкими травмами госпіталізували 28-річного кінолога та 27-річного військовослужбовця.

Також внаслідок аварії було пошкоджене службове авто поліцейського офіцера громади, але сам правоохоронець не постраждав.

Цистерна була наповнена газом, на щастя, вона не розгерметизувалася.

Водій автоцистерни зазнав незначних тілесних ушкоджень. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 9 вересня у Львівській області сталася смертельна ДТП за участю військових. На автодорозі «Київ-Чоп» у межах села Дороговиж водій пасажирського автобуса Mercedes скоїв зіткнення з автопоїздом Renault. Тоді загинув водій автобуса, а дев’ять пасажирів постраждали.