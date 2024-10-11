Наслідки російських ударів по Україні, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200155-veresen-stav-misyacem-iz-naybilshou-kilkistu-cyvilnyh-jertv-v-ukrayini-u-2024-roci-oon.html

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У вересні в Україні загинуло щонайменше 208 цивільних осіб і ще 1 тис. 220 отримали поранення. Це робить вересень місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення (загиблих і поранених) у 2024 році, продовжуючи тенденцію до збільшення кількості жертв, яка розпочалася в липні.

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Про це йдеться у звіті ООН Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

В ООН зазначають, що у вересні:

46% загиблих були старші 60 років;

дев’ять дітей загинули і 76 отримали поранення;

переважна більшість жертв серед цивільного населення (92%) та пошкоджень освітніх і медичних закладів (96%), як і раніше, сталися на території, підконтрольній Україні;

щонайменше 30 обстрілів пошкодили або зруйнували енергетичну інфраструктуру (25 на території, підконтрольній Україні, і п’ять на території, окупованій рф).

Атаки із застосуванням ракет по всій країні та авіаційних бомб, особливо проти міст Харків і Запоріжжя, сприяли збільшенню кількості жертв, — наголошують в ООН.

Зазначається, що поблизу лінії фронту значна частина жертв припадає на атаки з використанням безпілотників. Зокрема у підконтрольній Україні частині Херсонської області половина жертв серед цивільного населення була спричинена атаками БПЛА.