Генштаб підтвердив ураження складу окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200160-genshtab-pidtverdyv-urajennya-skladu-pmm-na-luganschyni.html

Ракурс

Сили оборони України уразили склад ПММ російських окупантів.

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Вночі 12 жовтня ГУР Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. Там зберігайся нафтопродукти, які постачаються загарбникам. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Зазначається, що на території обєкту розпочалася пожежа, а результати ураження уточнюються.

Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває, — наголосили в командуванні.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили, що вранці 12 жовтня БпЛА атакували нафтобазу в місті Ровеньки на окупованій Луганщині. Після вибухів загорівся один із резервуарів з паливом.