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Ракурс
Генштаб подтвердил поражение склада оккупантов. Фото:

Генштаб подтвердил поражение склада ГСМ в Луганской области

12 окт 2024, 10:19
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Сили оборони України уразили склад ПММ російських окупантів.


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Вночі 12 жовтня ГУР Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. Там зберігайся нафтопродукти, які постачаються загарбникам. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Зазначається, що на території обєкту розпочалася пожежа, а результати ураження уточнюються.

Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває, — наголосили в командуванні.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили, що вранці 12 жовтня БпЛА атакували нафтобазу в місті Ровеньки на окупованій Луганщині. Після вибухів загорівся один із резервуарів з паливом.

Источник: Ракурс


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