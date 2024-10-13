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"Хезболла" запустила по Ізраїлю дрони-камікадзе, багато постраждалих
«Хезболла» запустила по Ізраїлю дрони-камікадзе, багато постраждалих (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200213-hezbolla-zapustyla-po-izrayilu-drony-kamikadze-bagato-postrajdalyh-video.htmlРакурс
Понад 40 людей поранені через удар дронів «Хезболли» по ізраїльському місту Біньяміна. Про це пише АР з посиланням на рятувальні служби Ізраїлю.
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Медичний центр Sheba опублікував кадри гелікоптерів, які прибули в місто Рамат Ган з пораненими.
«Хезболла» запустила по Ізраїлю дрони-камікадзе, постраждали 67 людей, пише The Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що терористичне угруповання запустило три дрони.
Два безпілотники збили поблизу Хайфи, один перехопити не вдалося, він поцілив у натовп у місті Біньяміна.
Ізраїльський «12 канал» пише, що сирен повітряної тривоги, які б попереджали про атаку, не було.
Четверо людей дістали дуже важкі травми і перебувають у критичному стані, п’ятеро — у важкому, і 14 — у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих дістали легкі поранення.
Сили опору все ще сильні і здатні завдавати ударів по зраїльському тилу, — прокоментував запуск БпЛА високопоставлений представник «Хезболли», із яким спілкувалася Al Jazeera.
Тим часом миротворча місія ООН на півдні Лівану заявила, що ізраїльські танки «силоміць увірвалися» на одну з їхніх позицій в неділю, після вимоги прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до миротворців ООН залишити цей район.
Сполучені Штати заявили в неділю, що надішлють до Ізраїлю передову протиракетну систему, щоб зміцнити протиповітряну оборону країни після ракетних атак з боку Ірану. Керувати системою будуть американські військові.
Президент США Джо Байден заявив, що надсилає систему «на захист Ізраїлю».
Представник Пентагону Пет Райдер заявив, що розгортання батареї Термінальної висотної зони оборони (THAAD) зміцнить інтегровану систему ППО Ізраїлю.