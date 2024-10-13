"Хезболла" запустила по Ізраїлю дрони-камікадзе, багато постраждалих

https://racurs.ua/ua/n200213-hezbolla-zapustyla-po-izrayilu-drony-kamikadze-bagato-postrajdalyh-video.html

Ракурс

Понад 40 людей поранені через удар дронів «Хезболли» по ізраїльському місту Біньяміна. Про це пише АР з посиланням на рятувальні служби Ізраїлю.

.

Медичний центр Sheba опублікував кадри гелікоптерів, які прибули в місто Рамат Ган з пораненими.

«Хезболла» запустила по Ізраїлю дрони-камікадзе, постраждали 67 людей, пише The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що терористичне угруповання запустило три дрони.

Два безпілотники збили поблизу Хайфи, один перехопити не вдалося, він поцілив у натовп у місті Біньяміна.

Ізраїльський «12 канал» пише, що сирен повітряної тривоги, які б попереджали про атаку, не було.

Четверо людей дістали дуже важкі травми і перебувають у критичному стані, п’ятеро — у важкому, і 14 — у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих дістали легкі поранення.

Сили опору все ще сильні і здатні завдавати ударів по зраїльському тилу, — прокоментував запуск БпЛА високопоставлений представник «Хезболли», із яким спілкувалася Al Jazeera.

Тим часом миротворча місія ООН на півдні Лівану заявила, що ізраїльські танки «силоміць увірвалися» на одну з їхніх позицій в неділю, після вимоги прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до миротворців ООН залишити цей район.

Сполучені Штати заявили в неділю, що надішлють до Ізраїлю передову протиракетну систему, щоб зміцнити протиповітряну оборону країни після ракетних атак з боку Ірану. Керувати системою будуть американські військові.