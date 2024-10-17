Україна може вдатися до відновлення запасів ядерної зброї, фото:

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Володимир Зеленський сьогодні, 17 жовтня, у Броююселі на полях засідання Європейської ради нагадав, що Будапештський меморандум 1994 року обіцяв Україні захист територіальної цілісності та суверенітету в обмін на відмову від ядерної зброї.

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Але зараз цей документ не працює, тож безпеку країни може забезпечити чи членство в НАТО, чи ядерна зброя, наголосив Зеленський.

Німецьке видання BILD з посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліан Репке, який нещодавно побував в Україні, пише, що заява Зеленського стала «ударом» і «шоком» для західних журналістів.

За словами Репке, кілька місяців тому український високопосадовець заявив BILD та іншим членам вузького кола політиків і службовців, що Україна не змириться з другим походом російських військ на Київ. У цьому випадку буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася у 90-ті роки XX ст.

У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу, — заявив цей чиновник, який займається постачанням зброї.

За його словами, Заходу слід «менше думати про червоні лінії росії і набагато більше про наші червоні лінії».

Джерело: BILD