Рустем Умєров заявив, що партнери цікавляться питанням мобілізації 18-річних. Фото:

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Питанням мобілізації українців від 18 років цікавляться західні партнери.

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Союзники інколи обговорюють питання мобілізації молодих чоловіків, але тиску щодо зниження мобілізаційного віку нема. Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив на брифінгу 18 жовтня, передає «Радіо Свобода».

За словами Умєрова, партнери не розуміють, чому українська влада не рекрутує та не мобілізує чоловіків. Союзникам пояснюють, що Верховна Рада дозволила військовим мобілізувати громадян з 25 до 60 років.

Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді, — зазначив він.

Нагадаємо, 9 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект про звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Такі особи під час воєнного стану можуть бути призвані за їх згодою.

Раніше секретар Комітету з нацбезпеки Верховної Ради Роман Костенко заявив, що в Україні не вистачає на фронті саме молодих людей, і якщо вони не хочуть йти захищати свою країну, то вони вже втрачене покоління.

Джерело: «Радіо Свобода»