Україна отримає розвідувальні дрони DeltaQuad від Нідерландів. Фото:

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Ракурс

Нідерланди передадуть Україні розвідувальні безпілотники на суму 42,6 млн євро.

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Міністерство оборони Нідерландів спільно з компанією DeltaQuad поставить Україні розвідувальні БпЛА. Ця закупівля стала першим кроком у реалізації плану дій щодо постачання безпілотників після візиту міністра оборони Нідерландів до Києва. Про це повідомляється на сайті нідерландського оборонного відомства.

Нідерландська компанія DeltaQuad поставить Україні сучасні дрони для розвідки, стеження й рекогностування. Міністерство оборони придбає ці дрони за 42,6 млн євро, — йдеться у повідомленні.

Заявляється, щодрони компанії DeltaQuad — це новітні розвідувальні безпілотники зі стійкою системою протидії ворожим системам радіоелектронної боротьби, які здатні тривалий час здійснювати розвідувальну діяльність у повітрі. У разі тимчасової втрати контакту з базою вони можуть працювати автономно.

Ці безпілотники не нестимуть озброєння, але матимуть змогу долати значні відстані, збираючи розвідувальні дані.

Нагадаємо, Данія передасть Україні допомоги на загальну суму майже 321,8 млн євро. Новий пакет включає постачання зброї зі складів армії Данії, фінансування систем ППО спільно з Німеччиною та внески до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії.