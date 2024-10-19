Експеримент Генштабу: у чотирьох навчальних центрах тривалість БЗВП збільшили до 1,5 місяця

https://racurs.ua/ua/n200389-eksperyment-genshtabu-u-chotyroh-navchalnyh-centrah-tryvalist-bzvp-zbilshyly-do-1-5-misyacya.html

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У чотирьох навчальних центрах ЗСУ тривалість базової загальновійськової підготовки збільшили на 50%.

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Тепер БЗВП триватиме 1,5 місяця, а не 30 днів, повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Євген Межевікін.

Це пілотний проект, який за рішенням Головнокомандувача Олександра Сирського вже впроваджується на базі чотирьох ключових навчальних центрів. Зараз до цього експерименту залучені близько 500 військових.

Оновлена програма передбачає вивчення основ застосування БПЛА та окопних засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, посилення тактико-вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на фронті, особливо виживання в холодну пору року.

Результати проекту проаналізують у грудні 2024 року, після чого Сирський ухвалить рішення, чи поширювати таку практику на інші навчальні центри, зазначив Межевікін.