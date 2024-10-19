Україна повернула з полону нацгвардійця, чиї брат та бабуся загинули у Кривому Розі від удару російської ракети

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З російського полону 18 жовтня повернувся військовослужбовець 21-ї окремої бригади НГУ Микита Шаульський.

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Його молодший брат, 12-річний Максим, та бабуся Валентина загинули у ніч на 21 вересня 2024 року внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу.

Захисник Маріуполя повернувся з полону 18 жовтня 2024 року разом з іншими 94 захисниками, повідомляє ZMINA.

Максим мріяв знову побачитися зі старшим братом. 12-річний хлопець брав активну участь в акціях на підтримку полонених українських військових, вірив у перемогу України та переймався за кожного захисника.

Тато Максима і Микити — також військовослужбовець. У день трагедії він воював на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, 18 жовтня з російського полону повернулися 95 військових, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину.