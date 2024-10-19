В Одесі знайшли застреленим керівника ГО, яке допомагало проводити рейди ТЦК та патрулювати вулиці міста, - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n200390-v-odesi-znayshly-zastrelenym-biznesmena-ta-golovu-go-yake-dopomagalo-provodyty-reydy-tck-zmi.html

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Кілька видань повідомляють про те, що в Одесі знайшли застреленим керівника громадського формування, яке допомагало проводити рейди ТЦК та патрулювати вулиці міста.

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Автомобіль Tesla Геннадія Бейбутяна виявили в районі Старолюстдорфської дороги неподалік від селища Таїрове. Поруч нібито було тіло бізнесмена.

Поліція області повідомила про виявлення тіла без деталей.

Він контролював бізнес з обслуговування автомобілів та очолював дачний кооператив «Лагуна».

Поза сферою підприємницької діяльності Бейбутян створив громадське формування «Підрозділ сприяння правоохоронним органам». «Думская» припускає, що його учасники допомагали проводити рейди ТЦК та організували громадське чергування на дорогах міста.

У лютому 2024 року формування Бейбутяна потрапило у скандал — в Одесі на Люстдорфській дорозі водію, який знімав блокпост, представник підрозділу вибив вікно в автомобілі. Потім у ТЦК та поліції повідомили, що не мають до цього відношення, а сторони приватно з’ясували стосунки і вартість вибитого скла йому компенсували.