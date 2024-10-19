Сухопутні війська попередили блогерів та медіа, які публікують "викривлену інформацію про мобілізацію"

https://racurs.ua/ua/n200394-suhoputni-viyska-poperedyly-blogeriv-ta-media-yaki-publikuut-vykryvlenu-informaciu-pro.html

Ракурс

На блогерів та медіа, які публікують викривлену та не перевірену інформацію про мобілізацію, можуть відкривати кримінальні справи.

.

Про це повідомили 19 жовтня Сухопутні війська ЗСУ.

Це стосується матеріалів, які підривають мобілізаційні заходи та спрямовані на створення недовіри до державних інституцій.

Правоохоронні органи можуть перевіряти такі публікації та вживати заходів згідно із ст. 114−1 Кримінального кодексу України: від 5 до 8 років позбавлення волі.