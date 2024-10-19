За останні місяці кількість новобранців знизилася на 40%

https://racurs.ua/ua/n200393-za-ostanni-misyaci-kilkist-novobranciv-znyzylasya-na-40-genshtab.html

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За останні місяці кількість новобранців знизилася на 40%. Зараз у понад 25 навчальних центрах навчаються приблизно 20 тисяч людей. Про це 19 жовтня повідомили в Генштабі.

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Думаю, що це не таємниця, дещо знизилась ця цифра, тому що знизилась чисельність мобілізаційного ресурсу, який потрапляє до навчальних центрів, — сказав полковник Василь Румак на брифінгу в «Укрінформі».

За його словами, нині функціонують понад 25 навчальних центрів. І зараз у Генштабі працюють над покращенням якості навчання, зокрема внаслідок збільшення терміну навчання до 1,5 місяця й трансформування системи підготовки інструкторів.

У Збройних силах України створять Школу інструкторів, як єдиний навчальний підрозділ для підготовки інструкторського складу.

Ми також розглядаємо заміщення офіцерських посад викладачів на сержантські. Це підвищить авторитет та престиж сержантського корпусу, — зазначив полковник Євген Межевікін.