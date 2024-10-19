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За останні місяці кількість новобранців знизилася на 40%
За останні місяці кількість новобранців знизилася на 40%, — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n200393-za-ostanni-misyaci-kilkist-novobranciv-znyzylasya-na-40-genshtab.htmlРакурс
За останні місяці кількість новобранців знизилася на 40%. Зараз у понад 25 навчальних центрах навчаються приблизно 20 тисяч людей. Про це 19 жовтня повідомили в Генштабі.
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Думаю, що це не таємниця, дещо знизилась ця цифра, тому що знизилась чисельність мобілізаційного ресурсу, який потрапляє до навчальних центрів, — сказав полковник Василь Румак на брифінгу в «Укрінформі».
За його словами, нині функціонують понад 25 навчальних центрів. І зараз у Генштабі працюють над покращенням якості навчання, зокрема внаслідок збільшення терміну навчання до 1,5 місяця й трансформування системи підготовки інструкторів.
У Збройних силах України створять Школу інструкторів, як єдиний навчальний підрозділ для підготовки інструкторського складу.
Ми також розглядаємо заміщення офіцерських посад викладачів на сержантські. Це підвищить авторитет та престиж сержантського корпусу, — зазначив полковник Євген Межевікін.
Він підкреслив, що Школа інструкторів стане єдиним навчальним підрозділом, який готуватиме інструкторів для всіх Збройних сил України за однаковими стандартами. Також у Школі планують організувати курси підвищення кваліфікації для діючих інструкторів.
Окрім цього необхідно звільнити інструкторів від виконання невластивих обов’язків, аби вони могли повністю зосередитися на навчанні новобранців. Це передбачає виключення з їх діяльності господарських завдань, заходів забезпечення та відряджень, не пов’язаних із підготовкою.
За словами Румака з програми підготовки будуть також вилучені ті частини, які є рудиментарними або не відповідають сьогоднішнім потребам.
Натомість інструктори матимуть більше часу на важливі програми, спрямовані на збереження життя військовослужбовців та їхню адаптацію до сучасних бойових умов. Зокрема, це стосується застосування БпЛА, окопного РЕБ, топографії тощо, — зазначив офіцер.
Зазначимо, незадовго після того, як закон про мобілізацію став чинним, президент Зеленський казав, що мобілізація в Україні зросла. А заступник голови парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Руслан Горбенко розповідав, що загалом цьогоріч удасться мобілізувати 120 тисяч людей.
Тим часом народний депутат Роман Костенко нещодавно заявляв, що рівень мобілізації знизився після кількох місяців дії закону.