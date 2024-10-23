Буданов назвав ймовірну плату путіна за участь Північної Кореї у війні проти України

https://racurs.ua/ua/n200517-budanov-nazvav-ymovirnu-platu-putina-za-uchast-pivnichnoyi-koreyi-u-viyni-proty-ukrayiny.html

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рф передає кндр технології для ядерної зброї та систем запуску підводних ракет в обмін на північнокорейські ракети та людей.

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Про це сказав очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов у коментарі The Economist. За його словами, цей обмін відбувається у межах підписаного у червні 2024 року договору про взаємодопомогу. Також Буданов додав, що росія отримує від кндр 2,8 млн снарядів на рік.

Ппівнічнокорейські солдати проходять підготовку на 4 полігонах у Хабаровському краї та на Далекому Сході рф. Зокрема, 2,6 тис. вояк планують перекинути на Курщину.

22 жовтня стало відомо, що постійний представник Південної Кореї у Радбезі ООН Джонкук Хванг теж такої думки: рф може розплатитися із кндр за участь її солдатів у війні проти України ядерними технологіями.

За участь своїх підрозділів північна корея очікуватиме щедрої плати від москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю, — сказав постійний представник Південної Кореї у Радбезі ООН Джонкук Хванг, припустивши, що пхеньян вже незабаром стане «активним учасником» війни росії проти України.

За словами Буданова, очікують, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області вже 23 жовтня. Вони будуть допомагати захистити Курську область від ЗСУ. Він зауважив, що наразі невідомо, скільки їх буде і як вони будуть екіпіровані.