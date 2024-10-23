Армія рф вдарила по офісу Червоного Хреста на Донеччині. Фото: Червоний Хрест

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Армія російської федерації обстріляла офіс Українського Червоного Хреста.

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Ворог вдарив по місту Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілів зруйнували будинок культури, в якому розташовувався офіс Мар’їнської районної організації Українського Червоного Хреста. Про це Червоний Хрест України 23 жовтня повідомив у Facebook.

Внаслідок обстрілу було знищено технічно-матеріальні цінності. На щастя, співробітники й волонтери під час атаки не постраждали.

Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій, — заявили в Червоному Хресті.

Тим часом в Донецькій ОВА поінформували, що загарбники 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Четверо осіб загинули, а шестеро дістали поранення. Російські обстріли пошкодили будинки, багатоповерхівки, підприємства, дитсадок та школу.

Нагадаємо, 12 вересня російські загарбники завдали артилерійського удару по машині з гуманітарною допомогою у Веролюбівці Костянтинівської громади на Донеччині. Там загинули троє працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ще двоє дістали поранення.