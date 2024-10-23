Терористи напали на оборонне підприємство в Туреччині. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n200530-terorysty-napaly-na-oboronne-pidpryiemstvo-v-turechchyni-ie-zagybli.html

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Теракт на об'єкті аерокосмічної компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) стався в турецькій провінції Анкара.

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У середу, 23 жовтня, біля воріт оборонного підприємства прогримів вибух, після чого там пролунали постріли. Троє людей загинули, а 14 дістали поранення внаслідок атаки терористів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, передає Hurriyet.

На місце події прибула велика кількість поліцейських, пожежників та медичні бригади. Персонал TUSAŞ відправили до укриттів.

Згодом правоохоронці заявили про «нейтралізацію» двох нападників. Прокуратура розпочала розслідування за фактом теракту.

ЗМІ опублікували фото одного з потенційних терористів.

Як відомо, TUSAŞ — це турецька аерокосмічна компанія. Зокрема, вона займається модернізацією винищувачів F-16, а також виробляє сучасні БпЛА та винищувачі.

Нагадаємо, 6 жовтня на півночі Ізраїлю стався терористичний акт — невідомий відкрив вогонь на центральному автовокзалі міста Беєр-Шева. Загинула 25-річна жінка. Ще 10 осіб були поранені. Правоохоронці вбили бойовика, який скоїв напад.