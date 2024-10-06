Невідомий влаштував стрілянину на автовокзалі в Ізраїлі. Фото:

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Терористичний акт стався на півночі Ізраїлю у неділю, 6 жовтня.

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Невідомий відкрив вогонь на центральному автовокзалі міста Беєр-Шева. Загинула 25-річна жінка. Ще 10 осіб були поранені. Серед постраждалих, доставлених до лікарні Soroka, є жінка віком 20 років у стані середньої тяжкості, а також четверо чоловіків віком 20 років, які теж у стані середньої тяжкості. Про це повідомило видання The Times of Israel.

Зазначається, що п’ятеро людей перебувають у задовільному стані після удару осколками скла або тупих травм. Ще троє постраждалих проходять лікування від гострої тривожності.

Правоохоронці вбили терориста, який скоїв напад.

Раніше ізраїльська влада попереджала про те, що напередодні 7 жовтня і в цей день, у річницю нападу на південь єврейської держави угруповання ХАМАС, в Ізраїлі можливі спроби терактів.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала нову наземну операцію, націлену на відновлення контролю над північчю Сектору Гази і придушення бойовиків угруповання ХАМАС.

Джерело: The Times of Israel