Гвардійці зачистили бліндаж окупантів під Покровськом. Фото:

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Ракурс

Штурм російських окопів та бліндажу показали українські військові.

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Рота розвідки спеціального призначення бригади «Червона Калина» провела штурм та зачистку ворожого бліндажу на Покровському напрямку. Гвардійці зуміли не лише захопити позицію окупантів, але й ліквідувати ворожу піхоту. Про це 14-та бригада Національної гвардії «Червона калина» повідомила у Facebook.

У Нацгвардії також поінформували, що загарбники намагаються продовжувати активні штурмові дії на Покровському напрямку. Лише за сьогодні у в районі відповідальності підрозділів НГУ противник провів 13 спроб штурмів. Під час атак ворог активно кидає у бій піхоту.

Ці штурми були зупинені, а армія рф зазнала суттєвих втрат — 157 окупантів були ліквідовані, ще 150 дістали поранення.

Командування відзначає, що нацгвардійці активно ведуть контрбатарейну боротьбу, досить прицільно застосовують дрони, наносять ураження по техніці та логістиці противника.

Нагадаємо, днями на Покровському напрямку аеророзвідники бригади «Червона Калина» помітили російську реактивну систему залпового вогню «Град», яка проводила передислокацію для подальших обстрілів українських позицій. Українські артилеристи знищили ворожу РСЗВ з першого пострілу.