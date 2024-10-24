Російський обстріл пошкодив залізницю. Фото: «Укрзалізниця»

https://racurs.ua/ua/n200540-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-zaliznycu-mij-mykolaievom-i-hersonom.html

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Російська армія завдала нових ударів по об'єктах «Укрзалізниці».

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Ворожий обстріл у ніч на 24 жовтня пошкодив колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. До Херсона наразі неможливо добратися поїздом, тому поїзди сполученням до цього міста зупинятимуться у Миколаєві. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

До Херсона всіх пасажирів довезуть автобусами. Залізничники пообіцяли, що усі 78 пасажирів до Херсона доставлять до місця призначення з максимально можливим комфортом.

На відновлювальні роботи вже виїхали залізничні ремонтні бригади. До зворотного рейсу «Укрзалізниця» планує відновити залізничне сполучення.

Нагадаємо, 3 вересня російські війська атакували об'єкти «Укрзалізниці» в двох областях. Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці — вдарив по інфраструктурі та рухомому складу в Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв.