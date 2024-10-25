Навідник росіян на кафе у Грозі заочно отримав 15 років тюрми

Навідник росіян на кафе у Грозі заочно отримав довічне

https://racurs.ua/ua/n200591-navidnyk-rosiyan-na-kafe-u-grozi-zaochno-otrymav-dovichne.html

Ракурс

Одного з братів, які навели російський «Іскандер» на кафе в селі Гроза у жовтні 2023-го, засудили до 15 років ув’язнення. Ідеться про колишнього поліцейського Володимира Мамона.

.

На жаль, вирок поки що заочний, оскільки зрадник переховується від українського правосуддя на території рф.