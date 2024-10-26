Вкидання бюлетенів у Грузії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200619-u-gruziyi-zakryly-vyborchu-dilnycu-pislya-masovanogo-vkydu-buleteniv-video.html

Ракурс

У Грузії на виборчій дільниці № 69 у місті Марнеулі під час голосування на виборах сьогодні, 26 жовтня, зафіксували випадок вкидання бюлетенів у виборчу скриньку.

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Після цього голосування тут було зупинено, а саму дільницю наразі зачинено. Про це повідомили грузинські ЗМІ з посиланням на ЦВК країни.

У соцмережах розповсюдилося відео моменту вкидання. На нього можна побачити, що чоловік, який це здійснив, мав бейдж, який використовують представники різних партій. У ЦВК заявили, що не знають, кого він представляв.

Водночас за інформацією грузинського телеканалу Formila, цей чоловік — заступник голови міської ради Марнеулі.

За словами засновниці платформи «Європейська орбіта Грузії» Ніно Ломджарія людину, яка вела зйомку порушення, було побито.

МВС Грузії розпочало розслідування за статтями про фальсифікацію виборів та насильство.

У Грузії сьогодні проходять парламентські вибори, в який беруть участь 18 партій, зокрема правляча «Грузинська мрія», котра перебуває при владі вже 12 років.