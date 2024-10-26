Парламентські вибори у Грузії. Фото:

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Ракурс

Вибори до парламенту Грузії стартували сьогодні, 26 жовтня.

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Ці парламентські вибори називають історичними та вирішальними. Саме результати голосування покажуть, чи зближатиметься Грузія з Європейським Союзом, чи буде укріплювати відносини з російськлю федерацією. Владна партія «Грузинська мрія» протистоїть кільком опозиційним блокам. Про це повідомили видання «Ехо Кавказа» та «Новости-Грузия».

Грузинське ЦВК підрахувало загальну кількість виборців — 3 млн 508 тис. 294 громадян. Голосування розпочалося о 8.00 й триватиме до 20.00 за місцевим часом. Працюють 3 тис. 44 виборчі дільниці, а також 67 дільниць у 53 містах 42 країн світу.

Вперше в історії Грузії парламент обирають не за змішаною, а повністю за пропорційною системою.

Соцопитування показали, що владна «Грузинська мрія» може отримати 35% голосів. Ще 19% виборців готові проголосувати за блок «Коаліція за зміни — Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа». Партія «Єдність» може отримати 16% голосів.

Нагадаємо, опитування компанії Edison Research перед парламентськими виборами в Грузії показало, що опозиційні партії, які долають прохідний бар'єр, отримують сукупно понад половину голосів.

Джерела: «Ехо Кавказа», «Новости-Грузия»