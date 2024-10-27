Росіяни, ймовірно, розстрілюють цивільних у Селидовому, фото: Донецька обласна прокуратура

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Російські загарбники, ймовірно, розстріляли мирних жителів у місті Селидове на Донеччині.

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Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу) після появи сьогодні, 27 жовтня, відповідної інформації у декілько Telegram-каналах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті, — зазначають у прокуратурі. — Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з яких поранено.

Зазначається, що після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталося 24 жовтня 2024 року.

Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто вказані вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій противником, — додали в прокуратурі.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.