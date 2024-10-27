На Сіверському напрямку українські танкісти затрофеїли у московитів експортний варіант Т-90

https://racurs.ua/ua/n200651-na-siverskomu-napryamku-ukrayinski-tankisty-zatrofeyily-u-moskovytiv-eksportnyy-variant-t-90-video.html

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На Сіверському напрямку українські танкісти затрофеїли рідкісний російський танк Т-90С, це експортний варіант Т-90.

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Танк на ходу, у робочому стані. Відео опублікував командир бронегрупи батальйону К-2 з 54 бригади Олександр Афанасьєв.

Загалом українськими військовими захоплено 10 одиниць Т-90А, 1 одиниця Т-90АК та 7 одиниць Т-90М «Прорив» за візуально підтвердженими даними сайту ORYX.

Тепер до цього списку долучать і свіжий трофей українських бійців, який битиме рашистів.