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На Северском направлении украинские танкисты затрофеили у московитов экспортный вариант Т-90

На Северском направлении украинские танкисты затрофеили у московитов экспортный вариант Т-90 (ВИДЕО)

27 окт 2024, 18:40
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На Сіверському напрямку українські танкісти затрофеїли рідкісний російський танк Т-90С, це експортний варіант Т-90.


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Танк на ходу, у робочому стані. Відео опублікував командир бронегрупи батальйону К-2 з 54 бригади Олександр Афанасьєв.

Загалом українськими військовими захоплено 10 одиниць Т-90А, 1 одиниця Т-90АК та 7 одиниць Т-90М «Прорив» за візуально підтвердженими даними сайту ORYX.

Тепер до цього списку долучать і свіжий трофей українських бійців, який битиме рашистів.

Источник: Ракурс


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