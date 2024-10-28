«Шахеди» атакували об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині

«Шахеди» атакували об'єкти критичної інфраструктури. Фото:

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Ракурс

Об'єкти критичної інфраструктури Сумської області були атаковані дронами.

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БпЛА типу «Шахед» вночі 28 жовтня атакували енергетичні об'єкти критичної інфраструктури Конотопського району. Зараз екстрені служби займаються ліквідуванням наслідків обстрілу, та тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

В ОВА також поінформували, що сили та засоби протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ знищили на території регіону шість «Шахедів». А загалом з початку року зенітники Сумщини збили 406 російських безпілотників.

Нагадаємо, 27 жовтня російські загарбники завдали авіаудару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Для цього ворог застосував БпЛА типу «Шахед».