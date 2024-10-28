Партія Шольца готується до коаліційних переговорів з проросійською партією

https://racurs.ua/ua/n200678-partiya-sholca-gotuietsya-do-koaliciynyh-peregovoriv-z-prorosiyskou-partiieu.html

Ракурс

Партія Олафа Шольца та «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW) готуються до коаліційних переговорів у землі Бранденбург

.

Приблизно через п’ять тижнів після земельних виборів у Бранденбурзі СДПН та «Альянс Сари Вагенкнехт», який часто називають проросійською партією, намітили курс на формування коаліційного уряду, пише Bild.

Після кількох тижнів дискусій представники обох партій рекомендували розпочати коаліційні переговори. СДПН перемогла на виборах у Бранденбурзі, які пройшли 22 вересня, і здобула 32 з 88 місць у земельному парламенті. За ними йде «Альтернатива для Німеччини» із 30 мандатами. «Альянс Сари Вагенкнехт», у свою чергу, отримав 14 місць, а ХДС — лише 12 місць.

Оскільки жодна з парламентських партій не готова співпрацювати з АдН, єдиним варіантом для СДПН є коаліція з «Альянсом Сари Вагенкнехт».

Ось як працює зрада. Партія Олафа Шольца підпорядковується Москві, — так описав ситуацыю політичний оглядач BILD.

Документ про коаліційні переговори між партією СДПН та «Альянсом Сари Вагенкнехт» у землі Бранденбург — не що інше, як прояв лояльності Кремлю, вважає Петер Тіде.

Дітмар Войдке, який з 2013 року керує землею Бранденбург від імені СДПН, без опору і навіть із радістю капітулював перед вимогами «Альянсу Сари Вагенкнехт. Ця партія виступає проти постачання зброї в Україну та проти розміщення американських ракет у Німеччині. Войдке слідує за розрахунком путіна: немає зброї для Києва — поразка України — кінець війни. Головне — це щось пов’язане зі світом. Ось як працює зрада.

Мир з Москвою для багатьох соціал-демократів все ще важливіший, ніж перемога в Україні. Москва завжди була для них ближчою, ніж свобода у Східній Європі. Глибока недовіра до американців та їх власний диванний пацифізм зазвичай відіграють важливу роль.