У Volkswagen пояснили, чому закривають три заводи в Німеччині

Німецька компанія Volkswagen вперше за 87 років планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині

https://racurs.ua/ua/n200682-u-volkswagen-poyasnyly-chomu-zakryvaut-try-zavody-v-nimechchyni.html

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Німецька компанія Volkswagen вперше за 87 років планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині.

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В планах також звільнити десятки тисяч робітників і скоротити зарплати на 10%. Керівництво VW попередило, що воно повинне вжити радикальних заходів через жорстку конкуренцію з боку Китаю, уповільнення продажів на інших основних ринках і необхідність переходу на електромобілі, пише Bloomberg.

Вперше про можливість закриття німецьких заводів у Volkswagen заговорили у вересні. Тоді гендиректор VW Олівер Блюм заявив, що «Німеччина як місце для ведення бізнесу все більше відстає з точки зору конкурентоспроможності».

Влітку 2022 року тодішній очільник Volkswagen Герберт Дісс одним із найбільших ризиків для німецького автовиробника називав раптову зупинку постачання газу з росії. Однак станом на той час падіння попиту в автомобільному секторі він не спостерігав.

У VW працює близько 650 тисяч працівників по всьому світу, майже 300 тисяч на 10 заводах — у Німеччині.

Конкуренція з боку Китаю, проблеми з німецькою економікою та неадекватна зелена повістка б’ють по німецькому автопрому та по іміджу Німеччини як автомобільної супердержави. Це змушує німецьких автовиробників йти на такі радикальні кроки.